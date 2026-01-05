Accueil En Brève Israël : les journalistes étrangers interdits d’entrée à Gaza (cour)

Israël estime que le cessez-le-feu à Gaza ne justifie pas l’accès de journalistes étrangers à la bande de Gaza, selon un document gouvernemental transmis à la Cour suprême, qui tranchera ultérieurement sur la question. «Malgré un changement de la situation factuelle sur le terrain, l’entrée de journalistes (tant étrangers que non étrangers) dans la bande de Gaza sans escorte (…) ne doit pas être autorisée», écrit le procureur représentant le gouvernement dans ce texte obtenu par l’AFP.