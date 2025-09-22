PAR PAYS
En Brève

Israël empêchera la flottille pour Gaza de briser le blocus

Par BENIN WEB TV
Le lundi 22 septembre, Israël a annoncé qu’il n’autoriserait pas la flottille internationale en route vers Gaza, transportant aide humanitaire et militants pro-palestiniens, à briser le blocus imposé au territoire palestinien. Dans un communiqué, le ministère israélien des Affaires étrangères a précisé que l’État ne laisserait pas de navires entrer dans une « zone de combat active » ni tolérer la violation d’un « blocus naval légal », accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas d’avoir organisé cette opération pour servir ses propres objectifs.

