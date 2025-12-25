Accueil En Brève Israël affirme avoir tué un membre d’une unité d’élite iranienne dans une frappe au Liban

L’armée israélienne a annoncé, jeudi 25 décembre, avoir tué au Liban un «terroriste» de la force al-Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution iraniens, qu’elle accuse d’avoir planifié des attaques depuis la Syrie et le Liban. Selon un communiqué militaire, Hussein Mahmoud Marchad al-Jawhari occupait un rôle «central» au sein de l’unité opérationnelle de la force al-Qods — désignée unité 840 — et a été impliqué ces dernières années dans la planification d’attaques terroristes visant l’État d’Israël depuis la Syrie et le Liban.