Israël a annoncé des frappes au Liban visant les infrastructures du Hezbollah et du Hamas

Le porte-parole en arabe de l’armée israélienne, le colonel Avichay Adraee, a publié sur le réseau social X deux cartes des zones concernées dans l’est et le sud du Liban. Il a averti que « rester dans la zone des bâtiments signalés vous met en danger » et a conseillé aux résidents d’évacuer. Selon ses messages, les frappes toucheront les villages de Hammara et Aïn el Tineh, dans l’est de la plaine de la Bekaa, ainsi que Kfar Hatta et Aanan, dans le sud du Liban.