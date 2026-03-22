Isabelle Mergault : son agent Patrick Goavec raconte ses derniers instants à l’hôpital

Isabelle Mergault, réalisatrice et comédienne française, est décédée le 20 mars 2026 à l’âge de 67 ans des suites d’un cancer, a annoncé son entourage. Artiste reconnue du grand public pour son travail au cinéma et à la radio, elle avait choisi de préserver la confidentialité de sa maladie; son agent de longue date, Patrick Goavec, a relaté ses derniers instants lors d’une visite à l’Hôpital Ambroise‑Paré.

Figure populaire notamment associée aux émissions Les Grosses Têtes, Isabelle Mergault a laissé une empreinte durable auprès de plusieurs générations par son humour et son tempérament. Sa mort provoque une vive émotion dans le milieu artistique français, où nombre de proches et de confrères ont exprimé leur surprise face à la discrétion dont elle avait fait preuve sur l’état de sa santé.

Selon les témoignages rendus publics, c’est après plusieurs jours sans nouvelles que Patrick Goavec a appris l’hospitalisation de la comédienne et s’est rendu à son chevet. Il a décrit la scène avec une émotion contenue, évoquant l’intensité de cet ultime échange et le sourire que lui aurait adressé Isabelle Mergault malgré les ravages de la maladie.

Hommages et souvenirs exprimés par des proches

Le récit de l’agent a été relayé et commenté par différents acteurs du monde culturel. Face au lit d’hôpital, Goavec a dit avoir trouvé une femme visiblement diminuée mais qui, selon lui, a conservé une présence et une bienveillance perceptible jusqu’à leurs derniers instants. Il a raconté avoir pris congé d’elle en l’entourant d’affection et en lui adressant des mots qui restent, pour lui, des souvenirs personnels très forts.

Parmi les réactions publiques, Laurent Ruquier a précisé que peu de personnes étaient informées de la gravité de la situation, témoignant à son tour d’une réelle émotion. D’autres personnalités du paysage audiovisuel et du cinéma ont également transmis des messages de condoléances et des souvenirs, saluant la carrière et la personnalité de l’artisane du spectacle.

Antoine Duléry, cité comme ancien compagnon de jeunesse, a exprimé sa peine et partagé des souvenirs personnels. Il a décrit Isabelle Mergault comme une femme de charme et de culture, passionnée de littérature, et a confié conserver précieusement un cadeau ancien : des exemplaires de Marcel Proust qu’elle lui avait offerts à une époque où ils étaient proches.

Au fil des déclarations, se dessine le portrait d’une artiste aux multiples facettes — auteure, interprète et voix familière pour le public — qui avait choisi de limiter la diffusion des informations sur sa santé à un cercle restreint. Les hommages, messages et témoignages continuent d’affluer de la part d’anciens collaborateurs, d’amis et de spectateurs, tandis que les souvenirs évoqués par ceux qui l’ont côtoyée insistent sur son humour et sa culture, et sur des gestes personnels comme le présent littéraire conservé par