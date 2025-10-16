Iran : Paris dénonce la condamnation «arbitraire» de Cécile Kohler et Jacques Paris

En Brève

Les Français Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis mai 2022, «ont été arbitrairement condamnés», a dénoncé jeudi 16 octobre le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pascal Confavreux. Lors d’un point presse, il a déclaré que «tous deux ont été arbitrairement condamnés avant-hier (mardi) à de très lourdes peines de prison», estimant que «les motifs d’inculpation, quels qu’ils soient, sont totalement infondés» et demandant «leur libération immédiate». Accusés notamment d’espionnage au profit des services de renseignement français et israélien, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été condamnés respectivement à 20 et 17 ans de prison.

