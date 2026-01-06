Accueil En Brève Iran: ONG — au moins 27 manifestants morts depuis le début de la contestation

Iran: ONG — au moins 27 manifestants morts depuis le début de la contestation

Selon l’ONG Iran Human Rights (IHR), basée en Norvège, qui a publié ces chiffres sur son site internet, au moins 27 manifestants, dont cinq mineurs, ont été tués depuis le début de la vague de contestation en Iran fin décembre. Dans un bilan daté du mardi 6 janvier, l’organisation indique que ces décès résultent de tirs ou d’autres formes de violence attribuées aux forces de sécurité dans huit provinces et que plus de 1 000 personnes ont été arrêtées.