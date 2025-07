Iran : les Européens accusés de trahir l’accord nucléaire de 2015

L’Iran accuse les pays européens d’être responsables de l’échec de l’accord de 2015 sur le nucléaire et de ne pas avoir respecté leurs engagements, selon les déclarations faites par le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, le 21 juillet. Cette déclaration intervient à la veille de négociations prévues vendredi à Istanbul entre Téhéran et les représentants de la France, du Royaume-Uni et de l’Allemagne. Baghaï a souligné que les pays européens avaient agi de manière fautive et négligente dans l’application des termes de l’accord. Dans ce contexte, Paris, Londres et Berlin envisagent de rétablir les sanctions des Nations Unies contre l’Iran, en invoquant le non-respect par ce dernier de ses engagements liés au programme nucléaire.