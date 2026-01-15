La suite après la publicité
InVivo reprend la main sur le groupe Teract

L’union de coopératives agricoles InVivo, poids lourd de l’agro-industrie européenne, a annoncé jeudi 15 janvier la reprise du contrôle du groupe de distribution Teract — propriétaire des enseignes Gamm Vert, Jardiland et Boulangeries Louise — accompagnée d’un repositionnement stratégique et d’un retrait prévu de la Bourse. Teract, dont InVivo est l’actionnaire majoritaire, résulte du rapprochement entre les activités de distribution du groupe coopératif et 2MX Organic, un véhicule d’investissement lancé par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari.

