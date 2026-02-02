Interpellation de Tigri: Les Démocrates dénoncent les conditions de l’arrestation et appellent à une justice impartiale

Le principal parti d’opposition, Les Démocrates, a rendu public, le 31 janvier 2026, un communiqué suite à l’interpellation et à la mise en détention provisoire de son vice-président, Alassane Tigri, dans une affaire liée à la tentative de coup d’État qui a secoué le Bénin le 7 décembre 2025.



D’après ce texte officiel, l’ancien ministre a été arrêté à son domicile à Cotonou le mercredi 28 janvier 2026, peu après son retour de soins médicaux. Le parti dénonce « l’introduction brutale d’un important dispositif policier » sur les lieux et affirme que la procédure d’interpellation n’a pas respecté les formes légales.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Selon Les Démocrates, aucune convocation n’a été régulièrement notifiée à M. Tigri, ni à son domicile ni par un autre canal officiel avant son arrestation.



Présenté à la Commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) le 29 janvier, Alassane Tigri a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pour « complot contre la sûreté de l’État », en lien avec les événements du 7 décembre.



Dans sa communication, le parti insiste sur le fait que son vice-président a fermement condamné toute tentative de prise du pouvoir par la force dès les premières heures suivant la crise, soulignant que sa position politique est clairement opposée à de tels actes.



Les Démocrates plaident pour une instruction judiciaire impartiale, indépendante et conforme aux droits de la défense, et demandent que toute la lumière soit faite dans les meilleurs délais. Le communiqué attire également l’attention sur des inquiétudes concernant l’état de santé de M. Tigri.



Par ailleurs, la formation appelle ses militants et sympathisants au calme, à la retenue et à la vigilance, soulignant l’importance de la sérénité dans l’attente de l’évolution de la procédure judiciaire.

