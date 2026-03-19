Inter Miami: Lionel Messi franchit la barre des 900 buts en carrière

En marquant face à Nashville SC, Lionel Messi a atteint la barre symbolique des 900 buts en carrière, rejoignant Cristiano Ronaldo dans un cercle très fermé.

Un nouveau sommet pour une légende vivante. Lionel Messi a une fois encore écrit l’histoire en dépassant la barre des 900 buts en carrière, mercredi, lors du match nul de l’Inter Miami CF face à Nashville SC (1-1), en Coupe des champions de la CONCACAF.

Le capitaine de Miami n’a pas tardé à se mettre en évidence. Dès les premières minutes, l’Argentin a récupéré le ballon avant de repiquer dans l’axe pour armer une frappe croisée, ouvrant le score pour les siens. Une réalisation lourde de sens, puisqu’elle lui permet d’atteindre le cap mythique des 900 buts. Mais cette performance individuelle n’a pas suffi. Les Floridiens ont été rejoints au score par Cristian Espinoza et quittent la compétition dès ce stade.

Un cercle très fermé

Avec ce nouveau jalon, Messi devient le deuxième joueur de l’histoire à atteindre une telle marque, derrière Cristiano Ronaldo, qui avait franchi ce seuil avant lui. L’Argentin a atteint ce total en 1 142 rencontres, contre 1 236 pour son rival portugais, confirmant une efficacité exceptionnelle tout au long de sa carrière. Derrière ce duo hors normes, Pelé complète le podium historique avec 765 réalisations.