Bac 2026 au Bénin : voici le calendrier des prochaines étapes après les résultats

Après un taux national d’admissibilité de 66,78 %, les candidats au Baccalauréat 2026 poursuivent le processus avec les prochaines étapes prévues par l’Office du Baccalauréat. Les épreuves facultatives, les oraux et les délibérations finales sont programmés jusqu’au 18 juillet.

Les candidats au Baccalauréat, session de juin 2026, connaissent désormais la suite du calendrier après la publication des résultats d’admissibilité. Cette année, le taux national s’élève à 66,78 %, contre 73,02 % en 2025.

Pour les candidats concernés par les épreuves facultatives, les premières échéances sont fixées au samedi 11 juillet 2026 avec les compositions en langues nationales et en Économie familiale et sociale.

Les épreuves facultatives de dessin et de musique auront lieu le lundi 13 juillet 2026. La même période sera marquée par les épreuves d’éducation physique et sportive (EPS), prévues les lundi 13 et mardi 14 juillet 2026.

Après ces différentes évaluations, l’Office du Baccalauréat procédera à la deuxième délibération le mercredi 15 juillet 2026. Les candidats admissibles concernés par les épreuves orales passeront ensuite devant les jurys le vendredi 17 juillet 2026.

La dernière étape du processus interviendra le samedi 18 juillet 2026 avec la troisième et ultime délibération, qui permettra de connaître les résultats définitifs du Baccalauréat 2026 au Bénin.