Inondations au Texas : réévaluation à la baisse des disparus

Les autorités du Texas ont considérablement révisé le bilan des personnes portées disparues à la suite des inondations catastrophiques survenues début juillet. Dans un communiqué publié samedi soir, le comté de Kerr, épicentre de cette crise, a indiqué que trois individus demeurent toujours introuvables. Ce chiffre représente une diminution drastique, passant de plus de 160 à trois disparus. Les investigations approfondies menées par les autorités ont permis de confirmer que de nombreuses personnes initialement signalées comme manquantes se trouvent désormais en sécurité. Un responsable de Kerrville a exprimé sa gratitude envers les plus de 1 000 agents locaux et fédéraux mobilisés pour répondre à cette situation critique. Par ailleurs, les inondations soudaines survenues au début du week-end du 4 juillet ont entraîné la mort d’au moins 135 personnes dans le centre du Texas, y compris plus de 36 enfants.