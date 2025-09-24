Inde: un Nigérian condamné à dix ans de prison pour trafic de drogue international

Un Nigérian a été condamné à dix ans de prison par un tribunal spécial de Coimbatore pour son rôle dans un réseau international de trafic de drogue démantelé en Inde.

Un tribunal spécial de Coimbatore a condamné James, alias Emmanuel Chukwunonso Samson, citoyen nigérian, à dix ans de prison ferme et à une amende de 100 000 roupies pour son rôle dans un vaste réseau international de trafic de stupéfiants, a annoncé le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB).

L’affaire remonte à juillet 2012, lorsque l’unité zonale de Chennai avait intercepté trois colis suspects dans un centre de messagerie. Disimulés dans des sacs à main, des boîtes de pièces automobiles et du matériel de broderie, ils contenaient 1,2 kilo d’héroïne et 200 grammes de méthaqualone, pour une valeur estimée à plus de 200 millions de roupies sur le marché international.

L’enquête avait ensuite conduit à l’arrestation de James à Erode, en possession de quatre kilos supplémentaires de cannabis. Reconnu coupable le 20 septembre 2025, il a été condamné pour participation à une opération transnationale de contrebande. Le NCB a profité du verdict pour inviter le public à signaler tout trafic via sa ligne d’assistance nationale, en garantissant l’anonymat des informateurs.



