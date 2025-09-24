PAR PAYS
Live logo
Rechercher
spot_img
Accueil image/svg+xml News - Infos image/svg+xml Société image/svg+xml Inde: un Nigérian condamné à dix ans de prison pour trafic de drogue international

Inde: un Nigérian condamné à dix ans de prison pour trafic de drogue international

Société
Par Romaric Déguénon
Mis à jour:
1 min.
Prison
Prison @ Doctissimo
- Publicité-
. .

Un Nigérian a été condamné à dix ans de prison par un tribunal spécial de Coimbatore pour son rôle dans un réseau international de trafic de drogue démantelé en Inde.

Un tribunal spécial de Coimbatore a condamné James, alias Emmanuel Chukwunonso Samson, citoyen nigérian, à dix ans de prison ferme et à une amende de 100 000 roupies pour son rôle dans un vaste réseau international de trafic de stupéfiants, a annoncé le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB).

L’affaire remonte à juillet 2012, lorsque l’unité zonale de Chennai avait intercepté trois colis suspects dans un centre de messagerie. Disimulés dans des sacs à main, des boîtes de pièces automobiles et du matériel de broderie, ils contenaient 1,2 kilo d’héroïne et 200 grammes de méthaqualone, pour une valeur estimée à plus de 200 millions de roupies sur le marché international.

L’enquête avait ensuite conduit à l’arrestation de James à Erode, en possession de quatre kilos supplémentaires de cannabis. Reconnu coupable le 20 septembre 2025, il a été condamné pour participation à une opération transnationale de contrebande. Le NCB a profité du verdict pour inviter le public à signaler tout trafic via sa ligne d’assistance nationale, en garantissant l’anonymat des informateurs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!
spot_img
EN CONTINU
Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : « un dernier Mohican de la Françafrique », Venance Konan tacle Robert Bourgi

Gabon

Libreville: arrestation de Samy Boucalt, le « général autoproclamé » accusé de violences contre les Béninois

Côte d'Ivoire

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : Pascal Affi N’Guessan conteste son exclusion et saisit la justice

Côte d'Ivoire

Côte d’Ivoire : le concert de Sidiki Diabaté annulé au stade Félix Houphouët-Boigny

Bénin

Bénin: Un numéro vert pour dénoncer les abus dans les centres de santé

Bénin

Presidentielles de 2026 au Bénin: LD lance ce mercredi la procédure pour le choix de son candidat

Bénin

Bénin: Noël Chadaré se prononce sur la candidature de Romuald Wadagni

Bénin

Bénin: Patrice Talon visite le chantier du nouveau siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo

Bénin

Bénin – Quitus fiscal pour les élections générales: Jean-Baptiste Elias alerte sur des inquiétudes persistantes

Monde

Financement libyen : décès de Ziad Takieddine, principal accusateur de Sarkozy

VOIR TOUS LES FLASHS