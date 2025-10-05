Inde : dizaines de morts dans un glissement de terrain au nord‑est

En Brève

Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre dans la région de Darjeeling, dans le nord-est de l’Inde, ont fait au moins 20 morts, a indiqué le parlementaire Harsh V. Shringla. Sur son compte X, le membre de la chambre haute a précisé que « plus de 20 personnes ont perdu la vie » et que des zones entières en altitude étaient coupées du monde en raison de routes détruites.

