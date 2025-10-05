En Brève

Inde : dizaines de morts dans un glissement de terrain au nord‑est

1 min de lecture
Google News Commenter
BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
21 vues

Des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre dans la région de Darjeeling, dans le nord-est de l’Inde, ont fait au moins 20 morts, a indiqué le parlementaire Harsh V. Shringla. Sur son compte X, le membre de la chambre haute a précisé que « plus de 20 personnes ont perdu la vie » et que des zones entières en altitude étaient coupées du monde en raison de routes détruites.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ
Publicité
Publicité
À NE PAS MANQUER