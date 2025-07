Incendie dévastateur au marché de Bohicon : la mairie aux côtés des commerçantes sinistrées

Un violent incendie s’est déclaré dans la nuit du 24 au 25 juillet 2025 au marché central de Bohicon, ravageant plusieurs hangars et consumant entièrement les marchandises qu’ils abritaient.

Survenu aux premières heures du jeudi, le sinistre a plongé de nombreuses commerçantes dans le désarroi, confrontées à la perte brutale de leurs biens patiemment constitués au fil des années.

Face à l’ampleur de la catastrophe, le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’ALMEIDA, alors en mission hors de la ville, a immédiatement dépêché une délégation officielle sur le terrain. Cette mission d’urgence était conduite par Sylvestre Adongnibo, président de la Commission des Affaires Économiques et Financières, accompagné de plusieurs conseillers municipaux. Leur objectif : constater les dégâts et adresser un message de soutien et de solidarité aux sinistrées.

Sur les lieux, la délégation municipale a pu mesurer l’étendue des pertes. Entre hangars calcinés et produits réduits en cendres, c’est tout un pan de l’activité économique locale qui se retrouve à l’arrêt.

Au nom du maire, Sylvestre Adongnibo a exhorté les commerçantes touchées à se rapprocher sans délai du président du comité de gestion du marché. Une opération d’enregistrement formel des victimes est en cours, préalable indispensable à une évaluation objective des pertes.

Cette démarche vise à poser les bases d’une réponse appropriée de la municipalité. « Il ne s’agit pas simplement de constater. Il s’agit d’agir », a déclaré un membre de la délégation.

L’enjeu est clair: permettre aux sinistrées de bénéficier, dans les meilleurs délais, d’un accompagnement adéquat pour se relever de cette tragédie.

La mairie de Bohicon, par cette réaction prompte entend faire preuve de responsabilité face à une situation qui affecte directement la vie de centaines de familles. Le recensement des victimes, première étape d’un plan de soutien, se poursuit. En attendant, la solidarité communale se met en place.