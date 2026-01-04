Accueil En Brève Incendie à Crans-Montana (Suisse) : 24 corps identifiés, premiers étrangers parmi les victimes

La police cantonale du Valais a annoncé dimanche 4 janvier, citée par l’AFP, l’identification de 24 corps — parmi lesquels onze mineurs et six étrangers — après l’incendie meurtrier survenu la nuit de la Saint-Sylvestre dans un bar de Crans‑Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés. Outre huit Suisses déjà identifiés, les autorités cantonales ont précisé que dix autres ressortissants suisses (quatre femmes et six hommes) âgés de 14 à 31 ans figurent parmi les victimes; y figurent également deux Italiens de 16 ans, un Français de 39 ans, un double ressortissant italo‑émirati de 16 ans, un Roumain de 18 ans et un Turc de 18 ans.