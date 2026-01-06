Accueil En Brève Incendie à Crans-Montana : la commune admet un manquement aux contrôles du bar

Incendie à Crans-Montana : la commune admet un manquement aux contrôles du bar

La commune de Crans-Montana a reconnu, mardi 6 janvier, un « manquement » aux contrôles périodiques de sécurité et d’incendie concernant le bar détruit par un incendie durant la nuit du Nouvel An, incident ayant causé 40 morts et 116 blessés. « Les contrôles périodiques n’ont pas été effectués de 2020 à 2025. Nous le regrettons amèrement », a déclaré le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lors d’une conférence de presse dans la station alpine, sans pouvoir préciser les raisons de l’absence d’inspections. Parallèlement, le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier une enquête destinée « à accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses », a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau. Selon le ministère français des Affaires étrangères, neuf Français, dont plusieurs mineurs, ont à ce stade perdu la vie et 23 ont été blessés, a rappelé Mme Beccuau dans un communiqué.