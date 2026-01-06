La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Incendie à Crans-Montana : la commune admet un manquement aux contrôles du bar

La commune de Crans-Montana a reconnu, mardi 6 janvier, un « manquement » aux contrôles périodiques de sécurité et d’incendie concernant le bar détruit par un incendie durant la nuit du Nouvel An, incident ayant causé 40 morts et 116 blessés. « Les contrôles périodiques n’ont pas été effectués de 2020 à 2025. Nous le regrettons amèrement », a déclaré le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, lors d’une conférence de presse dans la station alpine, sans pouvoir préciser les raisons de l’absence d’inspections. Parallèlement, le parquet de Paris a ouvert lundi 5 janvier une enquête destinée « à accompagner les familles françaises dans les investigations menées par les autorités suisses », a annoncé la procureure de Paris, Laure Beccuau. Selon le ministère français des Affaires étrangères, neuf Français, dont plusieurs mineurs, ont à ce stade perdu la vie et 23 ont été blessés, a rappelé Mme Beccuau dans un communiqué.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
253 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant