Incendie à Crans-Montana : 40 victimes identifiées, dont 20 mineurs

La police cantonale du Valais a annoncé dimanche l’identification des quarante personnes, dont vingt mineurs, décédées dans l’incendie d’un bar de la station de ski de Crans-Montana la nuit du Nouvel An. Parmi les victimes, âgées de 14 à 39 ans, figurent 21 Suisses, neuf Français — dont une personne de double nationalité franco-suisse et une triple-nationale France/Israël/Grande-Bretagne —, six Italiens, dont un italo-émirati, ainsi qu’une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc.

