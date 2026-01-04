Incendie à Crans-Montana : 40 victimes identifiées, dont 20 mineurs
La police cantonale du Valais a annoncé dimanche l’identification des quarante personnes, dont vingt mineurs, décédées dans l’incendie d’un bar de la station de ski de Crans-Montana la nuit du Nouvel An. Parmi les victimes, âgées de 14 à 39 ans, figurent 21 Suisses, neuf Français — dont une personne de double nationalité franco-suisse et une triple-nationale France/Israël/Grande-Bretagne —, six Italiens, dont un italo-émirati, ainsi qu’une Belge, une Portugaise, un Roumain et un Turc.
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires