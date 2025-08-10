Immigration : un bateau de 38 candidats à l’exil accoste dans le sud du Portugal

Un bateau en bois transportant 38 migrants, dont sept enfants, a accosté vendredi vers 20h sur une plage près de Vila do Bispo, en Algarve, a indiqué la police portugaise samedi 9 août. L’embarcation, qui transportait 25 hommes, six femmes et sept mineurs, a été découverte avec des passagers très affaiblis présentant des signes de déshydratation et d’hypothermie ; dix d’entre eux ont été transportés à l’hôpital pour examen. Après cet accostage, la marine portugaise a renforcé ses patrouilles le long de la côte sud et invité les habitants à signaler toute embarcation suspecte. Les autorités n’ont pas communiqué sur les nationalités ni sur le point de départ du navire ; le média public RTP rapporte toutefois un départ du Maroc et une traversée de six jours. Cette arrivée, rare sur la côte atlantique sud-ouest de l’Europe, est potentiellement révélatrice d’une nouvelle route migratoire de l’Afrique du Nord vers l’Europe, alors que des centaines de milliers de migrants ont ces dernières années traversé la Méditerranée vers le sud de l’Europe.