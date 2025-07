Hugues Sossoukpè: ses avocats demandent sa liberté provisoire

Le journaliste et web activiste Hugues Sossoukpè est ce lundi 14 Juillet devant la commission des libertés et de la détention de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour une nouvelle audition. Réagissant à cette audition, Me Barnabé Gbago a fait savoir que le collège d’avocats qui défend la cause du journaliste a plaidé pour sa libération provisoire.

« L’espoir peut-être permis. mais vous savez quand on vient à la Criet pour demander la liberté, il y a très peu de chance pour que cette liberté soit accordée. On n’a demandé que s’il n’y a pas liberté, au moins qu’il y ait contrôle judiciaire pour qu’il puisse préparer sa défense, mais nous attendons », a confié Me Gbago aux confrères de Le Matinal.

Le professionnel du droit s’est néanmoins refusé de se prononcer sur le dossier arguant que la méthode a changé. Selon lui, avec Steve Amoussou, c’est une autre méthode , avec Hugues Sossoukpè, « c’est une autre stratégie ».

Il a néanmoins affirmé qu’avec le juge des libertés, ils ne sont pas allés au fond du dossier et que cela se fera certainement avec le juge d’instruction.