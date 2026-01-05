La suite après la publicité
Hugo Chávez détenu jusqu’au 17 mars ; Delcy Rodríguez confirmée présidente du Venezuela par le Parlement

Hugo Chávez est maintenu en détention jusqu’à la prochaine audience, prévue le 17 mars. Parallèlement, le Parlement a confirmé Delcy Rodríguez comme présidente du Venezuela.

