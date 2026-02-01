Hugh Grosvenor fait un don de 250 000 £ pour fournir des pochettes verrouillables aux écoles du Cheshire

Hugh Grosvenor, duc de Westminster et parrain du prince George, a fait un don de 250 000 livres sterling pour permettre aux écoles publiques du comté de Cheshire d’instaurer un enseignement sans téléphone portable, en finançant l’achat de pochettes verrouillables destinées à conserver les appareils des élèves pendant les cours. Ce geste, présenté comme une première au Royaume‑Uni, s’inscrit dans une dynamique de protection des jeunes face aux contenus inadaptés, au harcèlement numérique et aux distractions liées aux écrans.

Âgé de 35 ans et à la tête d’une fortune estimée à près de 10 milliards de livres sterling (environ 11,5 milliards d’euros), Hugh Grosvenor occupe une place privilégiée dans l’entourage du prince héritier William. Le duc de Westminster est considéré comme l’un de ses amis les plus proches et il a été choisi comme parrain du futur roi d’Angleterre, le prince George. Son soutien financier pour l’initiative dans le Cheshire a été rendu public dans ce contexte familial et médiatique particulier.

La mesure financée par le don prévoit la fourniture de pochettes verrouillables, destinées à être utilisées par l’ensemble des établissements d’enseignement public du comté pour stocker les téléphones portables des élèves durant les heures de classe. Les responsables de l’opération soulignent que l’objectif est de diminuer l’exposition des jeunes à des contenus inappropriés, de réduire les risques de harcèlement en ligne et d’améliorer la concentration en classe.

Un engagement aligné sur les préoccupations royales et familiales

Le choix d’agir sur la question du téléphone en milieu scolaire rejoint les positions publiques exprimées par le prince William et la princesse de Galles. Le couple a indiqué accorder une attention particulière au temps d’écran de leurs trois enfants : le prince George, 12 ans, la princesse Charlotte, 10 ans, et le prince Louis, 7 ans. Selon des éléments rendus publics lors d’un tournage pour Apple TV en février 2025, William se dit « très strict » quant à l’usage des écrans pour ses enfants. Kate Middleton, pour sa part, adopte une approche plus nuancée, reconnaissant l’intérêt de la technologie tout en mettant en garde contre une possible « déconnexion humaine ».

Hugh Grosvenor a lui‑même exprimé des positions proches de celles de la princesse de Galles, expliquant vouloir préserver le lien humain des jeunes générations face aux effets potentiellement négatifs des écrans. Ce projet intervient peu après des évènements personnels récents pour le duc : son mariage avec Olivia Henson en juin 2024 et la naissance de leur fille, Cosima Florence, en juillet 2025. Devenu père, il affirme souhaiter agir en faveur du bien‑être des futures générations, selon les informations disponibles.

La contribution financière de 250 000 livres sterling (plus de 280 000 euros) doit permettre de déployer rapidement le dispositif matériel — pochettes verrouillables — dans les écoles publiques du comté. Les promoteurs du projet insistent sur le caractère inédit de l’initiative à l’échelle nationale et sur son objectif pratique : faciliter la mise en place d’un cadre scolaire sans téléphone portable pendant les heures d’enseignement.

