Houègbo: arrestation d’un braqueur, trois complices en fuite

Le commissariat de l’arrondissement de Houègbo a procédé, dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août 2025, à l’interpellation d’un suspect pour vol à main armée.

Tout est parti d’une alerte donnée par un conducteur de taxi-moto, victime d’un braquage à Colli Dogoudo au cours duquel sa motocyclette lui a été arrachée par un groupe d’individus armés.

Dès réception de la plainte, les forces de l’ordre ont mis en place un dispositif de bouclage sur les principaux axes de fuite. À 03h12, quatre hommes circulant sur deux motocyclettes ont tenté de forcer un point de contrôle.

Grâce à la vigilance des agents, l’un d’eux a été immobilisé, tandis que les trois autres ont pris la fuite, abandonnant leurs engins.

Le suspect, un bouvier domicilié à Bohicon, a reconnu les faits et identifié ses complices. Une machette a par ailleurs été retrouvée en sa possession lors d’une fouille.

Selon un communiqué de la Police républicaine publié ce mercredi, le mis en cause est actuellement en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur les trois autres fugitifs.