Accueil En Brève Honduras : l’autorité électorale proclame Nasry Asfura vainqueur de la présidentielle

Honduras : l’autorité électorale proclame Nasry Asfura vainqueur de la présidentielle

Nasry Asfura, conservateur soutenu par le président américain Donald Trump, a été proclamé mercredi 24 décembre futur président du Honduras, trois semaines après des élections marquées par un écart très faible et des accusations de fraude, marquant un retour à la droite du pays. Homme d’affaires de 67 ans et fils d’immigrés palestiniens, Asfura s’est imposé face au présentateur de télévision Salvador Nasralla, lui aussi situé à droite, qui réclamait un large recomptage des voix en raison de supposées irrégularités. « Le Conseil national électoral déclare élu pour un mandat de quatre ans le citoyen Nasry Juan Asfura Zablah », a déclaré sa présidente, Ana Paola Hall.