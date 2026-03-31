Heure et chaînes pour suivre le match Égypte – Espagne en direct

Vainqueur sans appel de l’Arabie Saoudite sur le score de 4-0, le onze égyptien se prépare désormais à défier l’Espagne dans un match amical de haut niveau programmé ce mardi soir. Ce duel, très attendu par les supporters, pourra être suivi en direct aussi bien à la télévision que via des services de streaming.

La confrontation se déroulera le 31 mars 2026 au RCDE Stadium, en Espagne. Le coup d’envoi est planifié pour 21h00, heure locale, ce qui correspond à 19h00 GMT.

Les diffuseurs et plateformes proposant la rencontre diffèrent selon les territoires ; il convient donc de se référer aux opérateurs locaux pour connaître l’offre exacte dans son pays.

Diffusion TV et options de streaming

En Égypte, les droits ont été acquis par la chaîne ON Sport 1, qui assurera la retransmission en clair pour le public local. Pour le public européen, et notamment en France, le match sera accessible via la plateforme L’Équipe Live Foot, qui propose une couverture en ligne de la rencontre.

Les téléspectateurs résidant en Espagne pourront quant à eux s’orienter vers les chaînes nationales telles que TVE La 1 ou les services numériques associés, qui prévoient également de diffuser la rencontre.

Du côté du streaming, plusieurs solutions seront disponibles : la diffusion en direct via le site et l’application de L’Équipe Live Foot, ainsi que les portails numériques mis en place par les diffuseurs titulaires des droits dans chaque pays.

Ces options de streaming permettent de regarder la rencontre en direct depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur, selon la connexion et l’abonnement de l’utilisateur.