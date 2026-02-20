Hélène Rollès se confie sur son parcours de maman solo : « Je suis passée par beaucoup de larmes »

Hélène Rollès a de nouveau attiré l’attention internationale le 16 février lors du Gala de la Fête du Printemps 2026 diffusé en direct sur CCTV : la comédienne et chanteuse a partagé la scène avec John Legend pour un duo sur « Beauty and the Beast », performance présentée comme un record d’audience par les diffuseurs et les organisateurs.

Icône des années 1990 grâce aux sitcoms d’AB Productions et au tube « Je m’appelle Hélène« , Hélène Rollès a construit une carrière mêlant télévision et musique. Son titre emblématique a rencontré un écho important en Chine, ouvrant pour elle des opportunités de diffusion et de tournée à l’international.

Sur le plateau du Gala — événement majeur de la télévision chinoise organisé par la China Central Television — la prestation conjointe avec John Legend a été qualifiée de spectaculaire : les organisateurs annoncent plus de 800 millions de téléspectateurs pour la diffusion en direct, tandis que la chanteuse elle‑même a déclaré que la séquence avait été visionnée « 23 milliards de fois sur tous les réseaux ». Interviewée par la radio internationale de la CMG, elle a commenté la dimension du spectacle : « Ce spectacle m’a profondément marquée. Il y a énormément de participants, la production est immense, c’est tout simplement incroyable. Cette émission est vraiment unique au monde. Je pense sincèrement que c’est le programme le plus spectaculaire qui existe. Je suis extrêmement heureuse d’avoir pu en faire partie ».

Hélène Rollès cartonne en Chine

À la suite de cette visibilité, des dates en Chine sont programmées : l’artiste a annoncé une tournée à l’automne prochain comportant huit représentations, avec des passages prévus à Pékin et à Shanghai, et la commercialisation de son album Hélène 2024 sur le marché chinois. Ces annonces confirment l’intensité du lien entretenu avec le public local, déjà présent depuis ses premiers succès.

Très attachée au pays, Hélène Rollès se dit attachée à la culture chinoise et évoque des visites familiales répétées : « J’ai véritablement adopté la Chine comme ma seconde patrie. J’aime énormément la culture chinoise. Partout où l’on va, on trouve une cuisine délicieuse. Les gens sont aimables, hospitaliers, toujours souriants et respectueux. La culture est extraordinaire. Je me sens très bien ici ». Elle a par ailleurs présenté ses vœux pour le Nouvel An lunaire : « Je souhaite à tous les téléspectateurs chinois une année pleine de bonheur, ainsi que santé et prospérité pour leurs familles et leurs proches ».

En parallèle de sa carrière publique, Hélène Rollès assume un rôle de mère engagée. En 2013, elle a adopté seule deux enfants en Éthiopie, June (4 ans à l’époque de l’adoption) et Marcus (2 ans à l’époque de l’adoption). Au micro de Sud Radio, elle a évoqué une période éprouvante, marquée par l’épuisement et l’émotion : « Je suis passée par beaucoup de larmes », avant d’ajouter que le bonheur d’être mère a fini par l’emporter.

Protectrice vis‑à‑vis de sa famille, elle impose des règles strictes à la maison : « Les miens n’ont pas les réseaux sociaux, ils n’ont pas de console. Moi, hors de question qu’il y ait une console qui rentre chez moi », a‑t‑elle affirmé. Les deux enfants apparaissent néanmoins dans la série Les Mystères de l’amour, tandis que la nature et les activités de plein air semblent privilégées au jeu vidéo.

Hélène Rollès confie aussi souffrir d’un trac important avant chaque concert et demande à ses proches d’être « planqués, le plus loin possible » pour ne pas la déconcentrer. Invitée sur la radio Ici, elle a décrit la montée du stress avant la scène : « Il monte doucement jusqu’à ce que j’aie envie de disparaître avant de monter sur scène ». Aujourd’hui âgée de 59 ans, elle assure que ses enfants lui insufflent « une énergie nouvelle » et nourrissent son envie de poursuivre ses activités sur scène et à l’écran.