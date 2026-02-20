Gwendal Peizerat raconte les violences de la mère de Surya Bonaly : « Elle la tirait par la natte »

Surya Bonaly, l’une des figures les plus marquantes du patinage artistique français, est aujourd’hui au centre de souvenirs et de témoignages d’anciens acteurs de la discipline qui évoquent la nature parfois brutale des relations d’encadrement dont elle a été l’objet, notamment avec sa mère et entraîneure. Des déclarations tenues par Philippe Candeloro en 2010 et par Gwendal Peizerat en 2020 sont revenues sur des faits précis et sur la durée de ces pratiques au sein du milieu.

Surya Bonaly s’est imposée par ses performances : neuf fois championne de France, cinq fois championne d’Europe et triple vice-championne du monde. Reconnue pour son audace technique, elle a été la première femme à tenter un quadruple saut en compétition. Ces réussites se sont construites sous la direction de sa mère, qui a longtemps été également son entraîneure principale, une présence qui, selon plusieurs témoins, a été marquée par des tensions et des gestes jugés excessifs.

Le lien entre Bonaly et d’autres grandes figures du patinage des années 1990 est resté palpable après la fin des carrières sportives. Philippe Candeloro, ancien co-concurrent et compagnon de glace de cette période, a évoqué la relation mère-fille lors d’un entretien sur Europe 1 en 2010, se permettant à la fois de taquiner et de pointer la persistance de l’influence maternelle. Il a notamment déclaré : « La maman est toujours là. Je pense qu’elle n’est pas loin du périmètre en Afrique du Sud et qu’elle fait toujours des signes à sa fille pour lui dire ‘Fais pas ci, fais pas ça’… ».

Des témoignages publics sur des violences physiques évoquées par des pairs

En 2020, Gwendal Peizerat, champion olympique et voix reconnue du patinage français, a repris la question sur le plateau de Morandini Live (C8). Selon lui, des échanges avec des membres de l’équipe de France et d’autres acteurs du milieu ont ravivé des souvenirs de violences exercées sur Surya par sa propre mère, alors entraîneure. Peizerat a déclaré : « On s’est rappelé des violences qui étaient réalisées sur Surya par sa propre maman qui était son entraîneur. Tout le monde connaissait ça et que faire? ».

Le patineur a précisé des faits concrets rapportés à l’époque : « Elle la prenait par la natte pour l’emmener dans les vestiaires, lui jeter des protèges-lames à la figure », décrivant des gestes physiques dirigés contre Bonaly. Peizerat a également évoqué le contexte plus large du patinage de cette génération, affirmant que la parole récemment libérée de « Sarah » avait provoqué une vague de témoignages et transformé certains anciens en relais d’autres récits : « On vit des choses extrêmement difficiles, nous, patineurs de cette époque », a-t-il confié, ajoutant qu’ils se rendaient compte de « l’ampleur que ça représente sur des générations et des générations ».