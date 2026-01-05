Accueil En Brève Gustavo Petro enjoint Donald Trump de cesser ses calomnies

Le président colombien Gustavo Petro a rejeté, dimanche 4 janvier, les menaces et accusations formulées par son homologue américain Donald Trump, qui l’a accusé sans preuve d’être un narcotrafiquant, rapporte l’AFP. Sur le réseau social X, M. Petro a répondu : « Mon nom (…) n’apparaît pas dans les dossiers judiciaires sur le trafic de drogue. Cessez de me calomnier, M. Trump. » Donald Trump a par ailleurs affirmé qu’une opération en Colombie similaire à celle menée au Venezuela lui paraissait « une bonne idée » et a accusé Gustavo Petro de trafic de drogue vers les États‑Unis, avertissant qu’il « ne le ferait plus très longtemps ».