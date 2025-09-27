PAR PAYS
Guinée : le «Oui» à 89% validé par la Cour suprême

Par BENIN WEB TV
Menaces contre la juge qui a condamné Sarkozy : deux enquêtes ouvertes

Le Conseil de sécurité de l’ONU refuse de reporter le rétablissement des sanctions contre l’Iran

Liban : l’ex-gouverneur de la Banque centrale libéré sous caution

Mélenchon appelle la gauche à voter la motion de censure de LFI après les annonces de Lecornu

Offensive israélienne : MSF suspend ses activités dans la ville de Gaza

Madagascar: limogeage annoncé du ministre de l’Énergie après une manifestation contre les coupures d’électricité

Violations de l’espace OTAN : le Kremlin juge «dangereuse» l’idée d’abattre des avions russes

France : trois revenantes de Syrie condamnées à 10–13 ans de prison

France : Lecornu nommera son gouvernement le 1er octobre, avant l’ouverture des travaux parlementaires

Zelensky : l’Ukraine soupçonne la Hongrie de vols de drones de reconnaissance dans son espace aérien

Le projet de nouvelle Constitution en Guinée a été approuvé à 89,38 %, selon les résultats définitifs annoncés par la Cour suprême le 26 septembre au soir, à l’issue d’un référendum organisé le 21 septembre. Ce texte, présenté comme une voie de retour de l’ordre constitutionnel, visait à sceller la fin de la transition militaire déclenchée après la prise du pouvoir par des militaires il y a quatre ans. Les principales formations d’opposition avaient appelé au boycott, accusant le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, de vouloir se maintenir au pouvoir à la faveur de ce scrutin.

