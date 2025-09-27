Guinée : le «Oui» à 89% validé par la Cour suprême

Le projet de nouvelle Constitution en Guinée a été approuvé à 89,38 %, selon les résultats définitifs annoncés par la Cour suprême le 26 septembre au soir, à l’issue d’un référendum organisé le 21 septembre. Ce texte, présenté comme une voie de retour de l’ordre constitutionnel, visait à sceller la fin de la transition militaire déclenchée après la prise du pouvoir par des militaires il y a quatre ans. Les principales formations d’opposition avaient appelé au boycott, accusant le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, de vouloir se maintenir au pouvoir à la faveur de ce scrutin.