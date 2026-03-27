Guinée équatoriale : appels aux dons et retenues sur salaires pour financer la visite du pape Léon XIV

Alors que le souverain pontife prépare sa première grande tournée africaine, des voix s’élèvent en Guinée équatoriale pour dénoncer une mobilisation généralisée de la population au profit de la visite. Entre sollicitations publiques et mesures imposées, de nombreux habitants se retrouvent appelés à contribuer au financement des festivités liées au passage du pape.

Selon des témoignages récoltés par l’Agence France-Presse, l’administration a commencé, dès février, à pratiquer des découpes sur les salaires des fonctionnaires et des militaires pour alimenter ces préparatifs. Les sommes retenues varient, rapportent ces sources, de 20 000 à 55 000 francs CFA, l’équivalent d’environ 30 à 85 euros selon les cas.

Les prélèvements ne concernent pas uniquement le personnel de l’État. Les étudiants se voient aussi mis à contribution et doivent participer financièrement aux opérations d’accueil. Plusieurs établissements ont été sommés de s’organiser pour la participation collective des apprenants.

La visite de Léon XIV s’inscrit dans un itinéraire qui comprend notamment l’Algérie, le Cameroun et l’Angola, et qui conduira le pape en Guinée équatoriale du 21 au 23 avril. Sur place, les autorités et certains responsables religieux multiplient les appels au soutien matériel et financier pour préparer les différentes étapes du déplacement.

Tenue officielle : une participation obligatoire de 10 000 francs CFA

Parmi les demandes adressées aux étudiants figure l’achat d’un ensemble siglé au nom du pape. L’université nationale, dont le nouveau campus de Basùpù a été rebaptisé « Campus Universitaire Pape Léon XIV », a adressé une circulaire invitant enseignants et élèves à s’enregistrer et à s’acquitter d’une somme de 10 000 francs CFA — soit à peu près 15 euros — pour obtenir un kit complet comprenant parapluie, casquette, mouchoir, sac et éventail.

À Bata, l’évêque du diocèse a lancé un appel aux contributions « matérielles, logistiques ou financières » en vue de la réception du pontife dans la ville côtière, invitant fidèles et habitants à se mobiliser pour faciliter l’organisation locale des cérémonies et des accueils prévus.