Mercato: Julián Alvarez ferme la porte à un retour à Manchester City

Julián Alvarez aurait refusé la possibilité de revenir à Manchester City, privilégiant un départ de l’Atlético de Madrid vers le FC Barcelone. L’attaquant argentin est également courtisé par Arsenal, qui en a fait l’une de ses priorités offensives de cette fin de mercato.

Julián Alvarez aurait écarté la possibilité de retrouver Manchester City, confirmant ainsi son souhait de ne pas effectuer son retour en Premier League. L’attaquant argentin est au cœur d’un bras de fer avec l’Atlético de Madrid, alors que son avenir anime fortement le mercato estival. Arrivé chez les Colchoneros après son passage à Manchester City, l’international argentin se retrouve désormais au centre de nombreuses convoitises. Arsenal en a notamment fait l’une de ses principales priorités pour renforcer son secteur offensif et cherche à convaincre le club madrilène de le laisser partir.

Mais le joueur aurait une préférence bien arrêtée pour la suite de sa carrière. Julián Alvarez souhaiterait rejoindre le FC Barcelone, malgré les difficultés rencontrées par le club catalan dans ce dossier. Le Barça avait déjà transmis une proposition de 100 millions d’euros, soit environ 86 millions de livres sterling, mais celle-ci n’avait pas convaincu l’Atlético.

Alors que les négociations se poursuivent en coulisses, le joueur semble donc avoir tranché concernant son avenir. Entre les ambitions d’Arsenal, les exigences de l’Atlético et la volonté de rejoindre Barcelone, le dossier Alvarez s’annonce comme l’un des plus suivis de cette fin de mercato.







