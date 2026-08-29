Premier League : Liverpool reçoit Nottingham Forest pour son premier match à domicile

Les Reds accueillent samedi 29 août Nottingham Forest à Anfield, quatre jours après avoir ouvert leur saison de Premier League par un nul 2-2 à Newcastle. Forest se présente avec deux défaites de suite contre Leeds United.

Liverpool accueille Nottingham Forest samedi 29 août à Anfield pour son premier match à domicile de la saison 2026-2027 de Premier League, avec la possibilité de décrocher son premier succès après le nul 2-2 obtenu sur la pelouse de Newcastle.

Le coup d’envoi est fixé à 12 h 30 BST, soit 11 h 30 GMT, dans cette affiche de la 2e journée. Le rendez-vous marque la première sortie des Reds à Anfield en championnat depuis l’ouverture de ce nouvel exercice.

Liverpool a lancé sa saison par un partage des points à Newcastle, où le club de la Mersey a inscrit deux buts sans repartir avec la victoire. Ce premier match à domicile doit lui permettre d’enchaîner après cette entame sans défaite, mais sans succès.

Nottingham Forest abordera ce déplacement dans une dynamique plus fragile. Battus 0-1 par Leeds United en Premier League le 22 août, les Tricky Trees ont de nouveau cédé 0-2 contre Leeds en EFL Cup le 25 août, quatre jours avant le voyage à Anfield.