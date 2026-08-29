Mercato: Gabriel Jesus proposé à l’Atlético de Madrid

Gabriel Jesus pourrait tourner la page après trois saisons à Arsenal. L’attaquant brésilien aurait été proposé à l’Atlético de Madrid, alors que son contrat avec les Gunners, qui expire en 2027, ne devrait pas être prolongé.

Gabriel Jesus pourrait quitter Arsenal cet été. Selon le spécialiste du mercato Nicolo Schira, l’attaquant brésilien aurait été proposé à l’Atlético de Madrid ces dernières heures. Le joueur serait ouvert à un départ des Gunners, alors que son contrat avec le club londonien court jusqu’en juin 2027. Arsenal ne prévoirait toutefois pas de prolonger son bail, ce qui pourrait accélérer les discussions autour de son avenir.

Arrivé à Londres en 2022 en provenance de Manchester City, Gabriel Jesus a depuis disputé 123 rencontres sous le maillot d’Arsenal. L’international brésilien affiche un bilan de 32 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues. Désormais, l’Atlético de Madrid pourrait représenter une destination crédible pour l’attaquant de 29 ans. Le club espagnol, attentif aux opportunités du marché, devra néanmoins étudier les conditions financières d’une éventuelle opération.

Après plusieurs saisons marquées par des performances irrégulières et des blessures, Gabriel Jesus pourrait ainsi être tenté par un nouveau défi. Reste à savoir si les Colchoneros donneront suite à cette proposition et si un accord pourra être trouvé avec Arsenal avant la clôture du mercato.







