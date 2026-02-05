Guillaume Labbé et Constance Labbé ont refusé une proposition de romance sans scène physique

Guillaume Labbé, acteur en pleine ascension, évoque son nouveau rôle dans Anaon, série sombre coproduite par Prime Video et France Télévisions, et revient sur une proposition de casting surprenante faite avec sa sœur, l’actrice Constance Labbé, qu’ils ont refusée ; il a partagé ces éléments lors de son passage sur le plateau du Buzz TV le mercredi 4 février.

Après avoir tenu l’un des rôles principaux dans Le Diplôme sur TF1, Guillaume Labbé change radicalement de registre avec Anaon. Imaginée par David Hourrègue, la série en six épisodes met en scène un univers à la tonalité fantastique et angoissante. Dans cette fiction, coproduction entre Prime Video et France Télévisions, il interprète Max, major de la gendarmerie devenu veuf qui se retrouve plongé dans l’enquête autour de la disparition inexpliquée d’une jeune fille.

Sur le plateau du Buzz TV, l’acteur a décrit la série comme « flippante », une atmosphère souvent rapprochée d’un « Stranger Things à la française ». Ce virage vers des récits plus lourds et mystérieux contraste avec certains de ses précédents rôles dans des registres plus légers, tels que Plan Cœur ou Escort Boys.

Un virage sombre et une proximité familiale mise à l’épreuve

Guillaume et Constance Labbé forment une fratrie présente sur le paysage audiovisuel français. Constance s’est récemment illustrée dans la série Cat’s Eyes sur TF1 et, comme son frère, participe à des projets variés depuis plusieurs années. Les deux comédiens ont partagé l’affiche de L’école de la vie en 2021 et, depuis, d’autres propositions artistiques les ont réunis ou impliqués conjointement.

Leur relation professionnelle repose sur une confiance forte et des pratiques communes : frère et sœur travaillent avec le même coach mental, une démarche qu’ils ont conservée pour renforcer leur préparation et leur complicité sur les plateaux. À propos de leur lien, Guillaume Labbé a confié : « Je vais être honnête, j’ai des jalousies, des envies sur d’autres acteurs. Alors qu’avec ma sœur, il y a un amour qui est inconditionnel de fraternité. C’est vraiment mon amie, donc je suis tout le temps heureux pour elle. »

Malgré cette proximité, certains propositions de casting ont heurté leurs lignes rouges. Guillaume Labbé a relaté une anecdote partagée avec sa sœur : des producteurs leur ont présenté un projet en précisant qu’il comportait « une toute petite romance mais ne vous inquiétez pas, il n’y a pas de truc physique ». Face à cette suggestion, frère et sœur ont exprimé leur incrédulité et ont répondu ensemble : « Mais attendez, c’est une blague ? Ce n’est pas possible ! »

Selon le comédien, cette proposition a été vécue comme choquante et déplacée par les deux acteurs, qui n’ont pas donné suite à ce type d’offre.