Guerre en Ukraine: Maksym Kagal, ancien champion du monde de kickboxing, est mort au combat

Maksym Kagal (30 ans), champion du monde ukrainien de kickboxing ISKA en 2014, est mort au combat le 25 mars dernier, dans la ville de Marioupol, presqu’entièrement détruite par l’armée russe.

L’ancien champion du monde de kick-boxing ISKA en 2014, l’Ukrainien Maksym Kagal est décédé vendredi dernier à Marioupol, là ou les combats sont les plus intenses face à l’armée russe, a-t-on appris de la part de son entraîneur Oleg Skirta, sur Instagram. Ce dernier a communiqué : « Malheureusement, la guerre enlève le meilleur d’entre nous. Le 25 mars en défendant la ville de Marioupol dans le cadre du détachement spécial Azov, Maksym Kagal est décédé. C’était juste un homme honnête et décent. Repose en paix mon frère, nous nous vengerons de toi. »

Maksym Kagal était âgé de 30 ans, et avait rejoint l’unité spéciale du régiment Azov en 2014, une unité controversée car elle avait été créée par des militants d’extrême droite au début de la guerre dans l’est de l’Ukraine contre des séparatistes pro-russes. Ce n’est pas la première fois depuis le début de la guerre que des sportifs meurent au combat. Le jeune biathlète ukrainien Yevhen Malyshev mais aussi des footballeurs Vitalii Sapylo et Dmytro Martynenko ont tristement perdu la vie, depuis le début de la guerre, il y a plus d’un mois. Lundi, c’est Sergiy Stakhovsky, l’ancien tennisman engagé sur le front qui avait témoigné des conditions de vie difficiles sur le front.