L’UE assure que les «attaques hybrides» de la Russie ne la dissuaderont pas d’aider l’Ukraine

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a dénoncé, mardi 1er septembre, une intensification des opérations hybrides russes contre l'Europe, en marge d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE en Irlande.

Les «attaques hybrides» menées par la Russie ne parviendront pas à dissuader l’Union européenne de soutenir l’Ukraine, a affirmé mardi 1er septembre la cheffe de la diplomatie de l’UE, Kaja Kallas, alors que Bruxelles accuse Moscou de chercher à déstabiliser les alliés de Kiev.

«La Russie s’en prend à l’Europe via une vague d’attaques hybrides qui ont un impact direct grandissant», a déclaré Kaja Kallas devant des journalistes, à l’occasion d’une réunion des ministres de la Défense de l’UE organisée dans le comté de Wicklow, en Irlande. «La Russie cherche à nous dissuader d’aider l’Ukraine, mais elle n’y arrivera pas», a-t-elle ajouté.

La cheffe de la diplomatie européenne a insisté sur le caractère de plus en plus concret de ces opérations, qu’elle a qualifiées de «cinétiques», c’est-à-dire impliquant une action militaire directe et non plus seulement des manœuvres de déstabilisation. Selon elle, la Russie «teste» en permanence les Européens, ce qui impose à l’UE de «vraiment répondre» par une stratégie coordonnée.

La ministre irlandaise de la Défense, Helen McEntee, a abondé dans ce sens, estimant que les menaces ne relèvent plus de la théorie. «Nous ne parlons plus seulement de menaces hybrides, nous commençons à voir des menaces se matérialiser», a-t-elle affirmé, citant des incursions récentes dans l’espace aérien et les frontières terrestres de la Roumanie, de la Lettonie, de l’Estonie et de l’Allemagne survenues dans les vingt-quatre heures précédentes.

Un groupe d’experts pour coordonner la réponse européenne

Les Vingt-Sept ont recensé cet été plusieurs incidents attribués à des opérations russes de sabotage, de cyberattaques ou d’incursions de drones, dont la découverte d’un engin à l’aéroport de Leipzig, en Allemagne, début août. Kaja Kallas a annoncé la mise en place d’un groupe d’experts de haut niveau chargé de développer des mécanismes de réponse communs à ces menaces croissantes.

La réunion des ministres de la Défense n’a en revanche pas permis de trancher la question de la fourniture de systèmes de défense antiaérienne Patriot à l’Ukraine, un dossier sur lequel les discussions doivent se poursuivre dans les prochaines semaines.