Guerre en Ukraine: Angélique Kidjo lance un appel au monde

La chanteuse béninoise, cinq fois lauréate des Grammy Awards, connue pour la diversité de ses influences musicales, l’originalité de ses clips et son engagement humanitaire comme ambassadrice internationale de l’UNICEF, Angélique Kidjo, a appelé ce vendredi, le monde à se lever pour soutenir les refugiés de guerre Ukrainiens.

Chanteuse et compositrice, Angélique Kidjo met aussi toute son énergie dans une noble cause: l’éducation et l’émancipation de la femme noire. Mais, ce n’est pas tout. La star qui détient le secret mythique des Grammys Awards s’évertue inlassablement dans des missions de paix.

Pour son engagement humanitaire aux côtés de l’UNICEF, elle continue d’œuvrer pour un monde épanouie et pleine de la sympathie. Ce vendredi 08 avril 2022, elle s’est intéressée à la situation conflictuelle qui créée un bouleversement de l’ordre mondial et des décès à ne point en compter.

Selon les statistiques avancées par la diva de la musique béninoise, « 82,4 millions de personnes dans le monde ont été forcées de quitter leur foyer en raison de conflits, de violences, de persécutions ou de violations des droits de l’homme ».

Très touchée par cette situation douloureuse qui affecte des milliers de personnes, Angélique Kidjo a appelé le monde entier à se mettre débout pour prêter une main forte aux refugiés de la guerre ukrainienne. « Nous devons « #StandUpForUkraine » et pour tous les réfugiés dans le monde afin de s’assurer qu’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin maintenant », a-t-elle lancé tout en appelant au calme et la non violence pour un monde de quiétude absolue.

