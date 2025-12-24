Accueil En Brève Guerre en Ukraine : 19 ans de prison pour un Colombien jugé «mercenaire» par un tribunal russe

Un tribunal russe installé dans l’Ukraine occupée a condamné mercredi à 19 ans de prison Oscar Mauricio Blanco Lopez, un ressortissant colombien reconnu coupable de « mercenariat » après avoir combattu au sein de l’armée ukrainienne, a indiqué le Parquet général russe. La Cour suprême de Donetsk, ville de l’est de l’Ukraine sous contrôle russe, a estimé que l’homme de 42 ans avait participé « en tant que mercenaire à un conflit armé » ; selon le Parquet, il avait signé en mai 2024 un contrat avec l’armée ukrainienne pour prendre part à des combats contre les forces armées russes et avait été capturé par des soldats russes dans la région de Donetsk en décembre 2024. La Russie considère systématiquement les étrangers combattant au sein des forces ukrainiennes comme des « mercenaires », qualification passible de sanctions selon la législation russe, et non comme des volontaires.