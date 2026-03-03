Guerre en Iran: une vieille prophétie du prophète TB Joshua devient virale

Une ancienne intervention du télévangéliste nigérian T.B. Joshua a refait surface sur les réseaux sociaux, coïncidant avec une montée des tensions au Moyen-Orient après une opération militaire ciblant les plus hauts responsables iraniens.

Les États-Unis et Israël ont réalisé une frappe conjointe le samedi 28 février, opération qui a entraîné la mort du Guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei. L’annonce de cette action a provoqué une vive onde de choc dans la région et ravivé les inquiétudes quant à un conflit d’envergure impliquant plusieurs puissances.

Dans ce contexte, des internautes ont partagé une vieille vidéo du prédicateur décédé en 2021. Dans cet extrait, T.B. Joshua évoquait la possibilité d’un affrontement entre Israël et l’Iran et appelait de manière répétée à la prière et au dialogue pour empêcher une escalade.

Message retransmis

Il demandait que l’on prie pour l’Iran, affirmant percevoir une montée de tension entre l’Iran et Israël et prévenant que, si un combat éclatait, il serait d’une gravité inédite par rapport aux conflits connus.

Il insistait sur la nécessité de maintenir la prière, estimant que son abandon précipiterait l’entrée en guerre, et soulignait que cet affrontement possible ne ressemblerait pas aux disputes habituelles entre nations.

Selon lui, si un tel conflit débutait, les conséquences dépasseraient les récits antérieurs — l’ampleur serait beaucoup plus importante — et de nombreux États pourraient être entraînés en soutien de l’un ou l’autre camp, multipliant les problèmes.

Il décrivait l’éventualité comme une opposition ferme plutôt qu’un simple échange verbal, appelant Dieu à contenir les deux parties et avertissant que des prises de position et des soutiens réciproques pourraient conduire à une guerre mondiale.

Il précisait qu’il s’exprimait par images et comparaisons parce que c’était sa façon de transmettre son message, et il lançait un appel général à la prudence mondiale, à la négociation et au règlement pour éviter la propagation du conflit.