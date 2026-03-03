Guerre en Iran: «le monde a beaucoup de chance d’avoir Donald Trump comme dirigeant», Netanyahu

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué un leadership « décisif » du président américain, Donald Trump, estimant que les États-Unis ont retrouvé leur rang mondial, tout en justifiant la récente frappe contre l’Iran.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué, lundi, le leadership du président américain Donald Trump, qu’il a décrit comme un dirigeant « décisif », estimant que le monde était « chanceux » de l’avoir à la tête des États-Unis. Dans une allocution consacrée aux tensions récentes avec l’Iran, Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il n’y avait « jamais eu de président comme Donald J. Trump », mettant en avant sa détermination, sa clarté stratégique et sa capacité à agir sans tergiverser. Selon lui, le locataire de la Maison-Blanche « va droit au but » et se concentre sur les mesures qu’il juge nécessaires.

Le chef du gouvernement israélien a estimé qu’Israël, mais aussi les pays qu’il qualifie de « monde libre », bénéficiaient de ce leadership, attribuant à Donald Trump le mérite d’avoir restauré le rang international des États-Unis. « Nous avons beaucoup de chance de l’avoir comme dirigeant du monde libre, et même comme dirigeant du monde. Il a ramené l’Amérique à son rôle de leader mondial », a-t-il déclaré.

Revenant sur la frappe récente contre l’Iran, Benjamin Netanyahu a justifié cette opération en accusant Téhéran d’entretenir, depuis des décennies, une hostilité constante envers Washington. Il a évoqué une rhétorique anti-américaine persistante et imputé au régime iranien une implication dans des attaques contre des représentations diplomatiques américaines ainsi que dans des projets visant des responsables américains. Le Premier ministre israélien a enfin qualifié l’Iran de régime « semant la terreur à l’échelle mondiale » et déterminé, selon lui, à affaiblir les États-Unis.



