Frappes contre l’Iran: la communauté internationale appelle à la retenue face au risque d’escalade

Après les attaques américaines et israéliennes et les ripostes iraniennes visant des bases dans le Golfe, de nombreuses capitales ont réclamé un cessez-le-feu immédiat et la reprise du dialogue diplomatique.

Le déclenchement d’hostilités entre les États-Unis et Israël d’un côté, et l’Iran de l’autre, a provoqué une onde de choc diplomatique à travers le monde. Washington a confirmé le lancement d’une « opération de combat majeure » visant à neutraliser des menaces attribuées au régime iranien. Plusieurs frappes ont touché Téhéran et d’autres régions du pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué une « menace existentielle », justifiant l’intervention conjointe.

Téhéran a dénoncé une violation du droit international et promis une riposte. Les autorités iraniennes affirment avoir ciblé des bases militaires américaines situées au Qatar, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Koweït. Un responsable iranien a déclaré que les intérêts américains et israéliens au Moyen-Orient sont désormais considérés comme des cibles légitimes.

Face à l’escalade, de nombreux pays appellent à la retenue. L’Union européenne, la France, la Belgique et la Norvège ont exprimé leur inquiétude et demandé le respect du droit international. Les pays du Golfe ont condamné les frappes iraniennes sur leur territoire. Oman et le Pakistan plaident pour une reprise urgente du dialogue. La communauté internationale redoute désormais une extension majeure du conflit dans la région.





