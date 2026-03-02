Guerre en Iran: le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains

Plusieurs appareils militaires américains se sont écrasés ce lundi sur le sol koweïtien, selon les autorités locales, qui assurent que tous les membres d’équipage ont survécu dans un contexte de fortes tensions régionales.

Le ministère de la Défense du Koweït a annoncé ce lundi, le crash de plusieurs appareils militaires américains sur son territoire. L’information a été rapportée par l’agence de presse officielle koweïtienne, qui cite un communiqué des autorités militaires. Selon ce dernier, l’ensemble des membres d’équipage a survécu à l’accident. Les services koweïtiens sont actuellement mobilisés aux côtés des forces américaines pour les opérations de secours et de sécurisation.

« Le ministère de la Défense annonce que plusieurs avions militaires américains se sont écrasés plus tôt dans la journée, confirmant que tous les membres d’équipage ont survécu à l’incident », précise le communiqué. À ce stade, ni le nombre exact d’appareils concernés ni les circonstances des crashs n’ont été détaillés.

Cet épisode intervient dans un contexte régional particulièrement tendu. La veille, une base militaire américaine située au Koweït aurait été visée par une frappe iranienne présumée, en riposte à des opérations aériennes conjointes menées par Israël et les États-Unis contre des cibles iraniennes.

Selon plusieurs sources régionales, des installations américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite auraient également été ciblées par des tirs de missiles iraniens ces dernières heures.



