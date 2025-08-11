PAR PAYS
Greta Thunberg et d’autres militants reprendront la mer pour Gaza

Par BENIN WEB TV
La militante suédoise Greta Thunberg a annoncé dimanche 10 août qu’une nouvelle flottille chargée d’aide humanitaire prendra la mer depuis plusieurs ports méditerranéens à destination de Gaza pour «briser le blocus israélien illégal». Baptisée «Global Sumud Flotilla», l’opération prévoit un départ massif le 31 août depuis l’Espagne, suivi le 4 septembre par d’autres départs depuis la Tunisie et plusieurs autres ports, a-t-elle indiqué sur Instagram. Humanitaires, médecins et artistes, parmi lesquels l’actrice américaine Susan Sarandon et les acteurs Gustaf Skarsgård et Liam Cunningham, ainsi que des militants issus de 44 pays, doivent participer à cette initiative, selon le site de l’organisateur.

