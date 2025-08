Grand-Popo: un arbre prend mystérieusement feu dans une école primaire

Un phénomène aussi inquiétant qu’inexplicable s’est produit dans la cour de l’École Primaire Publique (EPP) Groupe D de Grand-Popo, dans le département du Mono.

En plein jour, un arbre décrit comme « vivant et mou » s’est soudainement embrasé, sans qu’aucune source apparente de feu ne puisse être identifiée.

Selon les témoignages recueillis sur place par Oxygène Bénin, l’incendie a démarré au niveau du tronc, sans la présence d’ustensiles de cuisine, de braises, ou de toute autre matière inflammable pouvant expliquer la combustion. « Il n’y avait aucun ustensile de cuisine, ni brindilles d’allumettes », a confié un habitant, témoin direct de la scène.

Le spectacle inhabituel a attiré une foule de curieux, parmi lesquels certains espéraient que le feu s’éteigne de lui-même, tandis que d’autres exprimaient leur crainte d’une propagation à d’autres zones de l’établissement.

L’arbre en question est, selon les riverains, le plus grand et le plus imposant de toute l’école, ce qui renforce le malaise suscité par cet incident.

Dans un contexte où le rationnel peine à répondre aux interrogations, des voix locales se sont tournées vers des interprétations surnaturelles. Plusieurs témoins ont évoqué la possibilité que des « sorciers » ou des forces occultes soient à l’origine de l’incendie.

Une hypothèse qui, bien qu’elle relève du registre des croyances, traduit le sentiment d’impuissance et l’angoisse ressentie par la communauté.

Informées de la situation, les autorités locales ont rapidement été saisies. Une équipe d’experts est attendue dans les prochains jours pour procéder à des examens approfondis de l’arbre et tenter de déterminer, de manière scientifique, les causes de ce phénomène rare.

En attendant les résultats de l’enquête, le mystère reste entier et continue d’alimenter rumeurs, spéculations et inquiétudes dans la commune de Grand-Popo.