Nigeria : la fintech OPay prépare une entrée à la Bourse de Lagos

Selon plusieurs médias économiques nigérians citant des sources proches du dossier, la fintech table sur une double cotation, à Lagos et aux États-Unis, dans le sillage d’une valorisation visée autour de 4 milliards de dollars.

La fintech nigériane OPay prépare un projet d’introduction en bourse sur le Nigerian Exchange (NGX), la Bourse de Lagos, selon plusieurs médias économiques nigérians citant des sources proches du dossier. Si le projet se confirme, il pourrait constituer l’une des plus importantes cotations technologiques de l’histoire du marché financier nigérian.

Le calendrier de l’opération reste flou : il n’est pas établi si la cotation nigériane interviendrait simultanément avec l’introduction en bourse envisagée par le groupe aux États-Unis, ou séparément. Le montant de l’opération, la part du capital qui pourrait être mise sur le marché et la date précise n’ont pas non plus été communiqués. Sollicité, un porte-parole d’OPay a refusé de commenter ces informations.

Le projet américain d’OPay vise, selon la presse économique nigériane, une valorisation autour de 4 milliards de dollars, avec plusieurs banques internationales associées au dossier.

L’opération intervient alors que plusieurs grandes fintech africaines cherchent à accéder aux marchés de capitaux, principalement à l’étranger jusqu’ici.

Le Nigeria pousse ses champions technologiques à coter localement

Le directeur général du NGX, Temi Popoola, a publiquement appelé en août les grandes fintech comme OPay et sa concurrente PalmPay à envisager une cotation locale plutôt qu’une introduction en bourse exclusivement à l’étranger. « Tout en encourageant des marchés libres et ouverts, assurons-nous que nos investisseurs locaux puissent eux aussi en bénéficier », a-t-il déclaré.

OPay a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 536,3 millions de dollars, dont 88,1 % générés au Nigeria, pour un volume de transactions traité de 358 milliards de dollars, selon des données citées par la presse spécialisée. Le compartiment technologique du NGX, créé en 2022 pour attirer les jeunes entreprises à forte croissance, n’a toutefois enregistré aucune introduction en bourse à ce jour, freiné notamment par le manque de liquidité du marché local et les écarts de change.