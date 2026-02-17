Gisèle Pelicot répond à la reine Camilla en lui dédicaçant son livre

Article signé Naoual Lalouchi. Date de publication : 16 février 2026 à 23h31.

Ce lundi 16 février, Gisèle Pelicot est apparue dans l’émission Quotidien pour présenter son livre Et la joie de vivre, publié aux éditions Flammarion.

Elle y raconte son parcours après avoir été victime d’agressions sexuelles — une cinquantaine d’hommes selon les éléments publiés — et avoir été droguée à son insu par son mari Dominique, désormais condamné à vingt ans de prison. Son histoire a dépassé les frontières françaises et a suscité des réactions jusqu’au sein de la royauté britannique.

Contenu et portée de la lettre envoyée par la reine Camilla

Interrogée sur les messages reçus, dont ceux d’Emmanuel et Brigitte Macron, la sexagénaire de 72 ans a déclaré qu’elle ne recherchait pas la notoriété. Elle a précisé, avec émotion, avoir reçu une lettre de la reine Camilla qu’elle a fait encadrer et placée dans son bureau.

Gisèle Pelicot a ajouté avoir répondu à ce courrier et avoir dédicacé un exemplaire de son livre qu’elle a ensuite adressé à la souveraine.

D’après un proche cité par Newsweek, la reine Camilla aurait été profondément touchée par l’affaire et par la dignité et le courage manifestés par Gisèle Pelicot. La source rapporte que la souveraine estime que Pelicot n’a pas à se considérer comme une victime ou à se cacher dans la honte. Longtemps engagée en faveur des survivantes de violences conjugales et sexuelles, Camilla aurait exprimé son admiration et son soutien « du plus haut niveau » et souligné que le récit de Pelicot contribue à faire connaître un problème de société majeur malgré ses souffrances personnelles. Le geste s’inscrit, selon la même source, dans la continuité des prises de parole de la reine en faveur des femmes victimes de violences.