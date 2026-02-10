Gifi : un voleur poignardé par le gérant d’un magasin

Une tentative de vol dans le 16e arrondissement de Paris a dégénéré en une confrontation violente entre un suspect et le responsable d’un commerce, laissant le présumé agresseur grièvement blessé et plusieurs employés choqués : deux magasins — un Franprix rue Boileau et un Gifi avenue de Versailles — ont été la cible d’attaques au gaz lacrymogène avant que la situation ne bascule en pleine rue, selon Le Parisien.

L’après-midi, qui avait commencé normalement dans ce secteur résidentiel, a basculé lorsqu’un individu est entré dans un Franprix et s’est approché de la caisse, aspergeant le caissier de gaz lacrymogène dans le but apparent de s’emparer du contenu. Malgré la panique provoquée par le produit irritant, le personnel du magasin a résisté et l’auteur présumé a quitté les lieux sans emporter d’argent, d’après les premiers éléments rapportés.

Le même homme se serait ensuite rendu à quelques centaines de mètres, avenue de Versailles, dans un magasin Gifi. Selon Le Parisien, il aurait répété son mode opératoire : deux caissières auraient été aspergées de gaz lacrymogène et le suspect aurait réussi à s’emparer de la caisse avant de sortir du magasin pour prendre la fuite.

Une fuite qui vire au drame

Témoin de la scène au Gifi, le responsable du magasin aurait réagi en se rendant dans les rayons pour s’emparer d’un couteau, puis serait sorti à son tour pour poursuivre le voleur, toujours selon les informations publiées. La course s’est rapidement transformée en confrontation : le responsable aurait porté deux coups de couteau à l’agresseur, l’un à l’abdomen et l’autre au cou.

Touché grièvement, le suspect se serait effondré sur place. Les secours sont intervenus et l’homme a été transporté à l’hôpital dans un état grave, avec un pronostic vital engagé, indique Le Parisien. Les trois caissières qui ont été aspergées de gaz lacrymogène ont, elles, l’intention de déposer plainte, d’après le même média.

Le responsable de la caisse du Gifi, qui aurait asséné les coups, a été placé en garde à vue, précise Le Parisien.

En droit français, la garde à vue correspond à une mesure de retenue décidée par les autorités pour permettre les vérifications nécessaires à une enquête ; elle est encadrée par des durées légales et des droits pour la personne placée en garde à vue, comme l’accès à un avocat et la notification des motifs de la mesure.