Soudan du Sud : Kiir remplace le chef électoral à trois mois du vote

Salva Kiir a écarté Abednego Akok Kacuol de la présidence de la Commission électorale nationale et nommé Gabriel Bol Deng Majok à sa place, alors que les élections générales sont fixées au 22 décembre.

Le président sud-soudanais Salva Kiir a remplacé Abednego Akok Kacuol à la tête de la Commission électorale nationale, à un peu plus de trois mois des élections générales prévues le 22 décembre 2026.

Le décret présidentiel, annoncé mardi soir par la télévision publique, nomme Gabriel Bol Deng Majok, jusqu’ici secrétaire général de la commission, comme nouveau président de l’organe chargé d’organiser le scrutin. Aucun motif officiel n’a été rendu public pour le départ de Kacuol.

Ce changement intervient alors que le Soudan du Sud prépare ses premières élections nationales depuis l’indépendance de 2011. Le scrutin doit comprendre notamment une présidentielle et des élections législatives, après plusieurs reports du calendrier de transition.

La Commission électorale nationale est chargée par la Constitution et la loi électorale d’organiser les élections et référendums, notamment l’inscription des électeurs, l’enregistrement des candidatures, la formation du personnel électoral et l’éducation civique.

Le remplacement de Kacuol survient dans un climat de fortes interrogations sur la préparation du vote. La Commission des droits de l’homme de l’ONU sur le Soudan du Sud a estimé la semaine dernière que plusieurs garanties nécessaires à des élections pacifiques et crédibles n’étaient pas encore réunies. Le gouvernement avait rejeté cette alerte.

Abednego Akok Kacuol avait été reconduit à la tête de la commission en 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de paix de 2018. Gabriel Bol Deng Majok occupait jusqu’ici le poste de secrétaire général de la NEC. La présidentielle et les législatives restent fixées au 22 décembre 2026.