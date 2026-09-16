Égypte : Intel formera un million de citoyens à l’IA chaque année

Le ministère égyptien des Communications et Intel ont signé un accord de trois ans visant un million de bénéficiaires par an. Le programme prévoit aussi la certification de 1 500 formateurs.

Le ministère égyptien des Communications et des Technologies de l’information et Intel ont signé le 16 septembre un accord de trois ans destiné à former un million de citoyens par an aux concepts de l’intelligence artificielle et à son utilisation sûre et responsable.

Le programme doit proposer des formations en ligne à différents publics dans le cadre de l’initiative « AI for Citizens » d’Intel. Il comprend également un volet consacré à la confiance numérique et aux usages responsables des technologies.

L’accord prévoit la certification de 1 500 formateurs sur trois ans, soit 500 par an. Ces intervenants doivent ensuite assurer des cours sur l’intelligence artificielle et transmettre les compétences acquises dans des établissements d’enseignement et de formation locaux.

Les formations visent notamment les jeunes, les étudiants des filières techniques et universitaires, les salariés, les demandeurs d’emploi et des responsables publics. Des ateliers sur les infrastructures et technologies de calcul d’Intel sont également prévus, ainsi qu’un accompagnement de participants à un hackathon annuel consacré à l’IA.

Le partenariat s’inscrit dans la stratégie égyptienne sur l’intelligence artificielle pour la période 2025-2030, qui cherche à développer les compétences nationales et à accroître l’utilisation de l’IA dans l’économie et les services.

Cette initiative complète d’autres programmes récents de formation numérique. Le 2 septembre, l’Égypte avait annoncé avec Cisco la formation de 3 000 instructeurs aux technologies numériques.